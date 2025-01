In Brasile tasso di disoccupazione al minimo storico nel 2024

In Brasile ha chiuso il 2024 con il tasso di disoccupazione del 6,6%, il più basso delle serie storiche iniziate nel 2012. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ibge), evidenziando che l'indice registra un calo dell'1,2% rispetto al 2023. Il tasso di disoccupazione annuale rappresenta un contingente di 7,4 milioni di persone senza lavoro nel Paese, in calo del 13,2% (pari a 1,1 milioni di disoccupati in meno) rispetto all'anno precedente.

Gli occupati sono complessivamente 103,3 milioni, anche in questo caso record della serie storica iniziata nel 2012, in aumento del 2,6% rispetto al del 2023.



