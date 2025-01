Il Venezuela ordina la chiusura di due consolati cileni

Il governo del Venezuela ha intimato alle autorità del Cile di chiudere i loro consolati di Caracas e Puerto Ordaz, rimasti aperti nonostante la rottura delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi per la posizione critica assunta da Santiago sulla contestata rielezione di Nicolas Maduro. Lo ha confermato il ministero degli Esteri cileno stigmatizzando la decisione che genera un impatto negativo su migliaia di cittadini di entrambi i Paesi e annunciando la valutazione di "alternative" per garantire i servizi agli utenti.

Il Cile ha chiuso l'ambasciata lo scorso 7 gennaio. Il personale diplomatico era già stato ritirato ad agosto dopo che il presidente Gabriel Boric aveva annunciato di non voler riconoscere come legittima l'elezione di Maduro del 28 luglio 2024, proclamata senza presentare i verbali elettorali tra le denunce di brogli da parte delle opposizioni.



