Edmundo González invitato in Israele dal ministro degli Esteri

Il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Sa'ar, ha invitato Edmundo González, che considera il presidente eletto del Venezuela, nel suo paese.

González e la leader dell'opposizione, María Corina Machado hanno parlato oggi con Sa'ar che ha poi dichiarato di essersi "congratulato con il presidente per la sua impressionante vittoria alle elezioni ed ho espresso la mia speranza che la lotta legittima ed equa per la libertà e la democrazia dei cittadini del Venezuela finisca presto e che González possa tornare nel suo paese come presidente".

"Ho espresso che mi unisco all'appello di molti in tutto il mondo affinché l'attuale governante Maduro, un alleato del regime omicida degli ayatollah in Iran, rispetti la volontà del popolo espresso dai risultati elettorali", ha aggiunto il ministro degli Esteri israeliano precisando di avere "invitato il presidente eletto a visitare Israele" e sottolineato la speranza di Israele che "con il ritorno della democrazia in Venezuela, vengano ripristinate le relazioni diplomatiche" tra i due paesi.

Sia Machado che González hanno ringraziato Israele. Fino ad ora, 50 paesi democratici del mondo riconoscono e sostengono Edmundo González come presidente eletto, mentre Maduro è stato riconosciuto da 46 paesi, quasi tutti regimi autocratici o dittature.



