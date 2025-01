Presidente Mulino,'Il canale continuerà ad essere panamense'

A Panama, il presidente José Raúl Mulino ha ribadito che il Canale non cambierà proprietario, in seguito alle dichiarazioni di Donald Trump sui suoi piani di assumere il controllo della via d'acqua.

"Vorrei lasciare un messaggio: il Canale è e continuerà ad essere di Panama", ha dichiarato il capo dello Stato centroamericano all'apertura del primo Forum economico internazionale dell'America Latina e dei Caraibi.

Mulino ha aggiunto che, alla luce dei cambiamenti geopolitici che il mondo sta affrontando, la regione latinoamericana e caraibica deve valorizzare le proprie risorse e investire nello sviluppo sostenibile, aggiungendo valore attraverso l'istruzione e l'innovazione per garantire la crescita interna e stimolare il commercio.



