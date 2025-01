Petrobras, riserve petrolifere accertate cresciute 4,6% nel 2024

La compagnia energetica statale Petrobras ha chiuso il 2024 con 11,4 miliardi di barili di petrolio equivalenti (Boe) di riserve accertate. In un documento, la società precisa di aver aggiunto 1,3 miliardi di Boe alle sue riserve rispetto all'anno precedente. Di queste l'85% è costituito da petrolio e condensati, mentre il 15% è costituito da gas naturale.

Le riserve accertate si riferiscono alle quantità di petrolio e gas che, sulla base di dati geologici e ingegneristici verificati secondo parametri stabiliti da organismi specializzati, sono considerate estraibili in sicurezza, con un livello di certezza pari o superiore al 90% e che l'esplorazione è economicamente sostenibile.

L'indicatore utilizzato per misurare il rapporto tra riserve accertate e quantità prodotta annualmente (R/P) indica che i depositi possono sostenere la produzione al ritmo attuale per i prossimi 13,2 anni.

Petrobras suggerisce in ogni caso che per garantire la produzione di idrocarburi al ritmo attuale nei prossimi anni è importante continuare a investire per migliore l'efficienza nell'estrazione, esplorare nuove frontiere alla ricerca di aree con maggiori riserve e differenziare il portafoglio per ampliare le opzioni di esplorazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA