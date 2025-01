Lula, 'il Brasile risponderà con reciprocità ai dazi di Trump'

Il Brasile risponderà con "reciprocità" all'eventuale aumento dei dazi sui prodotti esportati negli Stati Uniti, come minacciato dal presidente statunitense Donald Trump dopo il suo insediamento. Lo ha detto il presidente Luiz Inácio Lula da Silva nel corso di una conferenza stampa.

Se Washington "tassa i prodotti brasiliani, in Brasile ci sarà reciprocità nella tassazione dei prodotti importati dagli Stati Uniti", ha affermato il capo dello Stato. Donald Trump "deve rispettare la sovranità degli altri Paesi. È stato eletto per governare gli Stati Uniti. Altri presidenti sono stati eletti per governare altri Paesi", ha aggiunto Lula.



