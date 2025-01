Bolivia: Evo Morales si candida alle presidenziali di agosto

Le organizzazioni sociali fedeli a Evo Morales hanno confermato che l'ex presidente (2006-2019) della Bolivia si candiderà alle elezioni presidenziali e legislative del prossimo 17 agosto con un nuovo partito politico, dopo aver perso la guida del Movimento per il Socialismo, il Mas.

"Stiamo facendo un'alleanza a livello nazionale per vedere sotto quale partito parteciperemo", ha dichiarato il leader contadino Pedro Llanque secondo quanto riporta Infobae, aggiungendo che alla fine di marzo ci sarà il "rilancio" della nuova opzione politica dei movimento pro Morales nel dipartimento di Cochabamba (nella Bolivia centrale), nella regione del Chapare.

La decisione è stata presa in una riunione di "emergenza" che si è svolta l'altroieri a La Paz e che ha deciso all'"unanimità" che il "solo candidato legale e legittimo per lo strumento politico della sinistra del blocco popolare per la Bolivia è il fratello Evo Morales".

L'ex presidente ha perso la leadership durata quasi tre decenni del Mas per una sentenza costituzionale che ha ordinato alla Corte suprema elettorale di riconoscere come nuovo presidente del Movimento al Socialismo Grover García, vicino a Luis Arce, l'attuale presidente della Bolivia nonché ex ministro dell'Economia di Morales ed oggi suo rivale.



