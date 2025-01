Argentina: nel 2024 lasciati a casa 37.595 dipendenti pubblici

Sono 37.595 i dipendenti pubblici argentini che hanno perso il posto di lavoro nel corso del 2024. Lo riferisce su X il ministro della Deregulation Federico Sturzenegger precisando che "la riduzione della spesa pubblica è una condizione necessaria per ridurre le tasse senza compromettere l'equilibrio di bilancio". Le piante organiche sono state ridotte soprattutto non rinnovando contratti giunti a termine, favorendo i pensionamenti e lanciando piani di dimissioni volontarie concordati con i lavoratori. In particolare 22.302 persone erano funzionari della pubblica amministrazione, 12.410 assunti da aziende statali e altri 2.883 in servizio per la polizia e l'esercito. Grazie alla riduzione il numero complessivo di dipendenti pubblici è sceso a 183.000, mentre quello dei lavoratori delle imprese statali è sceso a 78.000. Il governo dell'ultraliberista Javier Milei non ha ancora informato se nel 2025 si verificheranno ulteriori tagli di posti di lavoro pubblici.



