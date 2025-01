Venezuelani contro revoca Usa dello status protezione temporanea

La revoca da parte dell'amministrazione statunitense dello status di protezione temporanea (Tps, nel suo acronimo inglese) per gli oltre 600mila venezuelani rifugiatisi negli Stati Uniti li lascia "a rischio di deportazione" oltre a "legittimare il regime di Nicolás Maduro, suggerendo che la situazione in Venezuela è sotto controllo e che il presidente sia lui, sebbene abbia rubato le elezioni del 28 luglio scorso", denuncia Veppex, l'ong "Venezuelani perseguitati nell'esilio", come riporta oggi il Miami Herald.

"Plaudiamo al fatto che i criminali vengano espulsi dal territorio statunitense, ma rifiutiamo che vogliano trasformare tutti gli immigrati venezuelani in criminali. Il Venezuela non è un Paese sicuro, neanche per coloro che vivono nel suo territorio", ha denunciato Veppex dopo che la nuova responsabile del Dipartimento di sicurezza nazionale, Kristi Noem, ha confermato di aver cancellato un'ulteriore estensione di 18 mesi del Tps per i venezuelani che la precedente amministrazione Usa aveva annunciato il 10 gennaio scorso.



