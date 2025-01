Sheinbaum tranquilla sui dazi Usa, 'non succederà'

La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato di non credere che la minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di imporre dazi al Messico e al Canada si concretizzerà questa settimana. "Non crediamo che accadrà ma, se dovesse succedere, abbiamo un nostro piano. Vi informeremo", ha detto il capo dello Stato nella sua conferenza stampa mattutina.

"Ci sono colloqui, c'è dialogo. Non crediamo che questa definizione di tariffe verrà portata a termine, ma siamo comunque preparati", ha aggiunto. Trump ha annunciato la scorsa settimana che imporrà dazi del 25% sulle importazioni provenienti da Messico e Canada il 1° febbraio, a meno che i due Paesi non contribuiscano ad affrontare il traffico di fentanyl e i problemi di immigrazione e, ieri, la Casa Bianca ha confermato che la misura sarà implementata sabato prossimo.



