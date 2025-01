Sheinbaum chiede spiegazioni a Google su nome Golfo del Messico

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che invierà una lettera a Google dopo che la compagnia ha rinominato il Golfo del Messico in 'Golfo d'America' nelle sue mappe negli Stati Uniti su ordine di Donald Trump. Sheinbaum ha spiegato in conferenza stampa che "il decreto del presidente Trump ha a che fare con la sua piattaforma continentale", per cui la società tecnologica deve distinguere tra territorio statunitense e acque internazionali.

"Stiamo inviando una lettera a Google per confermare che Google Maps sia a conoscenza di questa divisione e di quale organizzazione denomini i mari internazionali", ha spiegato il capo dell'esecutivo messicano. "Domani - ha aggiunto - vi faremo vedere la lettera. È molto importante che tutto venga messo nel giusto contesto sul cambio del nome di un mare internazionale.

Perché un Paese non può modificarlo, ma dev'essere fatto da un'organizzazione internazionale".



