Perù: Boluarte riceve González come presidente del Venezuela

La presidente del Perù Dina Boluarte ha ricevuto poco fa con onori di stato al palazzo del governo di Lima il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia, riconoscendolo come presidente eletto del Venezuela dopo le elezioni dello scorso 28 luglio a Caracas.

Il 75enne González è arrivato con sua moglie, Mercedes López, ieri sera all'aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima.

Oggi riceverà dalla presidente Boluarte la massima onorificenza del Perù, la Gran Croce dell'Ordine del Sole. Successivamente sarà ricevuto dal Parlamento e poi incontrerà i numerosi venezuelani della diaspora rifugiatisi in Perù nella centrale piazza San Martín.

González è in Perù dopo avere incontrato ieri a Quito il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa ed essersi recato, nelle ultime quattro settimane, in Argentina, Uruguay, Panama, Repubblica Dominicana, Guatemala, Costa Rica e Stati Uniti.





