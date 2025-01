Panama studia una ferrovia fino al confine costaricano

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha incontrato i dirigenti della società statunitense Aecom per dare il via allo sviluppo del piano generale di una linea ferroviaria che collegherà la capitale del Paese con il confine costaricano.

"Il progetto ha un importante obiettivo di integrazione territoriale, con un'enfasi sullo sviluppo delle aree attraversate dal percorso, nonché un chiara meta di espansione turistica", ha affermato Mulino.

Il treno, inoltre, "può offrire ai Paesi dell'America Centrale un'ulteriore opzione per il trasporto di merci dal confine con il Costa Rica a Panama City, a supporto delle loro attività di commercio estero", ha aggiunto il capo dello Stato.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, il piano generale determinerà il tracciato della ferrovia e i requisiti dei lavori, stabilendo una stima dei costi entro un periodo di sei mesi.



