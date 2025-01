Nestlé investe un miliardo di dollari in Messico

La presidente messicana, Claudia Sheinbaum, ha annunciato che il gruppo Nestlé investirà 1 miliardo di dollari nei prossimi tre anni per espandere la propria produzione nel Paese latinoamericano.

Il capo di Stato ha reso noto il piano dopo aver incontrato alcuni dirigenti dell'azienda, guidati dal vicepresidente esecutivo e Ceo per le Americhe, Steve Presley.

"Un'altra buona notizia per il Messico: abbiamo incontrato a Palazzo Nazionale i dirigenti della Nestlé, che hanno annunciato un nuovo investimento di un miliardo di dollari", ha scritto Sheinbaum sul suo account X.

"È una grande opportunità per rafforzare la fiducia nel Messico, nel suo governo e nelle grandi opportunità che questa nazione offre al mondo", ha affermato Fausto Costa, Ceo del gruppo svizzero nel Paese latinoamericano.

L'investimento si concentrerà su progetti da realizzare negli stabilimenti dell'azienda a Veracruz, Guanajuato, Querétaro e nello stato del Messico, nonché sullo sviluppo di un nuovo centro di distribuzione che consoliderà la società come centro di esportazione, si legge in un comunicato.



