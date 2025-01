Da ottobre sequestrate 90 tonnellate di droga in Messico

Dal 1° ottobre 2024 al 26 gennaio 2025, le forze armate e di sicurezza del governo federale messicano hanno sequestrato più di 90 tonnellate di droga, tra cui 1,2 tonnellate e 738.970 pillole di fentanyl, nonché 4.981 armi da fuoco, ha riferito il ministro della Sicurezza e Protezione dei cittadini, Omar García Harfuch.

Durante la conferenza stampa mattutina della presidente Claudia Sheinbaum, il funzionario ha spiegato che negli stati del Messico, Bassa California, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora e Tlaxcala, sono stati smantellati 139 laboratori clandestini, dove sono stati sequestrati 239.361 litri e 91.443 chili di sostanze chimiche, oltre a 232 reattori di sintesi organica, 81 condensatori e 63 distillatori. Il governo stima che il danno economico arrecato alle organizzazioni criminali ammonti a oltre 53 miliardi di pesos (circa 2,5 miliardi di euro).

García Harfuch ha riferito inoltre che, in coordinamento con i ministeri della Difesa, della Marina e dell'Interno, nonché con il Centro nazionale di intelligence, sono state arrestate 10.148 persone coinvolte in crimini di grande impatto. Spicca l'arresto dell'obiettivo prioritario Joel 'N', identificato come membro di un gruppo criminale nel Sinaloa, nascosto a Città del Messico.

Questa persona è riconosciuta come gestore di una rete di distribuzione di fentanyl, oltre ad essere responsabile di laboratori clandestini nel comune di Elota dello stato di Sinaloa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA