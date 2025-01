Colombia, l'ambasciata Usa cancella gli appuntamenti per i visti

L'Ambasciata degli Stati Uniti in Colombia ha cancellato tutti gli appuntamenti per i visti previsti per mercoledì 29 gennaio. Lo ha annunciato il portale del Dipartimento di Stato in un comunicato diramato poco fa pubblicato da El Tiempo in cui si legge che "tutti gli appuntamenti per i colloqui per i visti e gli appuntamenti presso il Centro Servizi per i Richiedenti del 29 gennaio 2025 sono stati cancellati". "Ulteriori aggiornamenti e informazioni saranno forniti su questo sito web man mano che saranno disponibili", aggiunge lo stringato comunicato ripreso dal principale quotidiano colombiano.

Il ministro degli Esteri uscente della Colombia, Luis Gilberto Murillo, l'ambasciatore colombiano negli Stati Uniti, Daniel García-Peña e l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'America Latina, Mauricio Claver-Carone, avevano tenuto una riunione e, poco dopo, l'ambasciata colombiana negli Stati Uniti aveva comunicato che "questa settimana è prevista la ripresa di servizi regolari nel consolato degli Stati Uniti a Bogotá".





