Brasile, DeepSeek è l'App gratuita più scaricata su Apple Store

L'applicazione di Intelligenza artificiale sviluppata da una startup cinese, DeepSeek-V3, è in cima alla classifica delle App gratuite più scaricate oggi in Brasile su Apple Store. Il programma è considerato il principale concorrente di ChatGPT - sviluppato dalla statunitense Open Ai - che occupa solo l'ottavo posto nella stessa classifica.

Lanciata il 10 gennaio, DeepSeek ha superato il valore di mercato delle aziende tecnologiche degli Stati Uniti lo scorso 27 gennaio, causando una perdita di 600miliardi di dollari a Nvidia.

L'App è considerato uno dei modelli open source più avanzati attualmente disponibili. Utilizzando un'architettura richiede meno memoria e potenza di elaborazione, riducendo i costi.

L'azienda è riuscita a sviluppare il suo modello nonostante le restrizioni statunitensi sull'esportazione di chip avanzati in Cina in vigore dal 2021. I ricercatori di DeepSeek utilizzano i chip H800 di Nvidia, meno sofisticati rispetto ai modelli su cui vale l'embargo Usa.



