Sette turisti morti in un naufragio nel sud del Cile

Sette turisti sono morti in seguito a un naufragio nella Bahía Mansa, a Osorno, nella regione di Los Lagos, nel sud del Cile.

La piccola imbarcazione "Rio Cholguaco" trasportava più passeggeri del consentito e mancava di dispositivi di sicurezza per tutti i passeggeri.

La procura locale di Osorno, incaricata delle indagini, ha già stabilito che l'imbarcazione trasportava almeno 34 persone, superando la sua capacità effettiva, e che il proprietario della barca non aveva membri dell'equipaggio a bordo, ma era accompagnato solo da un minore di 16 anni.

L'imbarcazione era salpata dalla città di Caleta Condor ieri sera e, a circa cinque chilometri dalla destinazione finale e in condizioni meteorologiche avverse, è affondata, colando completamente a picco per il sovrappeso.

Tutte le vittime sono maggiorenni. Uno dei sopravvissuti ha confermato ai media locali che "la barca era piena, non c'erano neanche posti a sedere".

Il proprietario è stato arrestato dalla polizia investigativa con l'accusa di omicidio colposo. Al momento non è ancora nota l'identità delle vittime né la nazionalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA