Migranti deportati, per Brasile 'trattamento degeradante'

Il rappresentante di Washington nel Paese sudamericano Gabriel Escobar è stato convocato dopo che il Brasile ha giudicato "degradanate" il trattamento riservato ai migranti riportati a casa in manette.

Escobar ha promesso di verificare le condizioni del volo mentre il ministero degli Esteri brasiliano ha chiarito di voler risolvere il problema specifico di questo volo, dove per la prima volta sono state denunciate aggressioni ai migranti espulsi.

Oggi il ministro degli Esteri Mauro Vieira ha incontrato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva per presentargli i dati sugli altri 32 voli di migranti brasiliani espulsi dagli Usa dal giorno del suo insediamento, il1 gennaio del 2023.

Membri del governo brasiliano, riferisce Cnn Brasil, sostengono che l'uso delle manette a bordo dei voli non sarebbe un problema, poiché la valutazione del rischio è di competenza degli statunitensi, responsabili del trasporto che fa parte dell'accordo di espulsione firmato dai due paesi nel 2018.

La discussione in corso con gli Stati Uniti è dunque il trattamento riservato ai migranti espulsi in questo caso, che include il fatto di averli fatti sbarcare ammanettati, la scelta di un aereo che aveva guasti all'aria condizionata, così come il personale a bordo che, secondo la valutazione preliminare delle autorità brasiliane, non aveva la formazione necessaria.



