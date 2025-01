Messico, nuovo record di esportazioni nel 2024

Secondo un rapporto dell'Istituto nazionale di statistica e geografia, le esportazioni messicane hanno segnato un nuovo record nel 2024, raggiungendo i 617,1 miliardi di dollari, un aumento del 4,1% rispetto al 2023.

La crescita è stata superiore alle aspettative della Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi (Cepal), che stimava un'espansione del 2%.

L'aumento delle esportazioni totali è il risultato di un incremento del 5,2% delle esportazioni non petrolifere e di una diminuzione del 14,4% delle vendite all'estero di prodotti legati all'estrazione del greggio.

Il valore delle esportazioni di petrolio è stato di 28,4 miliardi di dollari, importo inferiore ai 33,2 miliardi registrati nel 2023. Il prezzo medio del mix di esportazione è stato di 70,85 dollari al barile, 0,33 dollari in meno rispetto alla media del 2023.

Nel corso dell'anno sono stati esportati in media 0,840 milioni di barili al giorno, in calo rispetto agli 1,062 milioni del 2023.

Nel 2024, la struttura del valore delle esportazioni di merci messicane è stata dominata dai prodotti manifatturieri (89,8%), seguiti dai petroliferi (4,6%), dai prodotti agricoli (3,8%) e dai prodotti estrattivi non petroliferi (1,8%).

Il settore automobilistico ha raggiunto i 194 miliardi di dollari, un incremento del 2,6% rispetto al 2023.

Con questi dati, alla fine dei 12 mesi dello scorso anno, la bilancia commerciale ha registrato un deficit di 8,2 miliardi di dollari, superiore ai 5,5 miliardi osservati nel 2023.



