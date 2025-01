L'Ecuador dichiara gruppo terroristico il Tren de Aragua

Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha incontrato nel palazzo di Carondelet, la sede del governo dell'Ecuador, il leader dell'opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, riconosciuto da Quito come presidente eletto del Venezuela nelle elezioni del 28 luglio scorso.

Durante la conferenza stampa odierna, con al fianco González, Noboa ha dettagliato i punti chiave dell'incontro.

Il primo è che l'Ecuador "dichiara l'organizzazione criminale transnazionale", di origine venezuelana, "Tren de Aragua gruppo terroristico".

Noboa ha poi annunciato, come riporta il sito del quotidiano El Universo, che "in caso ci siano sanzioni al regime di Nicolás Maduro, l'Ecuador è disposto a vendere fino a 250mila barili di petrolio quotidiano dalle nazioni che oggi acquistano petrolio dal Venezuela" affinché "finisca il finanziamento a una dittatura".

Il terzo punto annunciato è che il suo governo firmerà un accordo di cooperazione tramite la segreteria anticorruzione dell'Ecuador con il team di Edmundo González, per condividere i "dati nella lotta contro il traffico di droga, l'estrazione mineraria illegale, il traffico di persone, nonché di tutte le persone che minacciano l'integrità dei nostri popoli".



