El Salvador negozia con gli Usa sui migranti dai Paesi terzi

Secondo quanto riferito da alcuni funzionari alla CBS News, il governo del presidente salvadoregno Nayib Bukele starebbe negoziando con l'amministrazione Trump un accordo che consentirebbe agli Stati Uniti di deportare nella nazione centroamericana gli immigrati provenienti da Paesi terzi, compresi sospetti membri della criminalità organizzata.

Grazie al programma 'Paese terzo sicuro', il governo degli Usa potrebbe trasferire a El Salvador persone giunte in territorio statunitense da altre nazioni, in modo che possano presentare domanda di asilo da lì.

L'accordo potrebbe essere concepito principalmente per consentire all'amministrazione del presidente Donald Trump di deportare i cittadini venezuelani, evitando così di scontrarsi con l'opposizione dell'amministrazione guidata da Nicolás Maduro a tali rimpatri.

Secondo CBS News, il piano prevede anche l'invio in El Salvador di presunti membri della banda criminale venezuelana 'Tren de Aragua', che Trump vuole dichiarare 'organizzazione terroristica' e che ha accusato di essere responsabile di crimini contro cittadini statunitensi durante la campagna elettorale del 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA