Costa Rica: il presidente, 'la visita di Rubio sarà eccellente'

Il presidente del Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha affermato che la prossima visita del segretario di Stato degli Usa, Marco Rubio, sarà "eccellente" e conferma che il Paese centroamericano continuerà a essere un "partner strategico" del governo degli Stati Uniti.

"Sarà eccellente. Siamo uno dei primi Paesi che il nuovo Segretario di Stato visiterà. Indubbiamente si sta verificando una trasformazione nei rapporti degli Stati Uniti con il mondo, ma è particolarmente evidente nei confronti dell'America Latina.

Il Costa Rica è nella posizione perfetta per continuare a essere il partner strategico per eccellenza degli Stati Uniti", ha affermato Chaves in una dichiarazione alla stampa.

Rubio dovrebbe iniziare questa settimana un tour in America Centrale, ma le autorità costaricane non hanno ancora confermato la data del suo arrivo nel Paese.



