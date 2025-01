Attesi sei milioni di persone in strada per il carnevale di Rio

Il municipio di Rio de Janeiro prevede che almeno 6 milioni di persone occuperanno le strade della città in occasione del carnevale nel corso delle sfilate previste tra il primo febbraio e il 9 marzo. Lo riferisce la società municipale del turismo (Riotur) che ha diffuso il piano operativo per la gestione dei flussi di partecipanti. In tutto in città sfileranno, secondo un calendario che sarà diffuso nei prossimi giorni, 482 tra 'blocchi' di quartiere e grandi parate di artisti di fama nazionale. Il percorso dei singoli gruppi e le relative interruzioni alla circolazione saranno confermati entro la prossima settimana. Il municipio ha già rilasciato 55 mila licenze ad altrettanti venditori ambulanti che lavoreranno durante l'evento. Dall'organizzazione sono escluse le famose scuole di samba che sfileranno esclusivamente nel sambodromo tra il 28 febbraio e il 3 marzo.



