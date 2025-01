Messico, sui migranti il Centroamerica può accordarsi con Trump

La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha dichiarato che il Messico ha ricevuto anche migranti espulsi non messicani dagli Stati Uniti la settimana scorsa, anche se i suoi connazionali erano "la grande maggioranza", aggiungendo che le nazioni dell'America Centrale possono raggiungere accordi con gli Usa per accogliere migranti di altri paesi.

"Le costituzioni di alcuni paesi, come il Guatemala ad esempio, stabiliscono che qualsiasi centro americano dovrebbe essere accettato", ha detto Sheinbaum durante la sua conferenza stampa odierna, aggiungendo che le nazioni centroamericane "si stanno coordinando con gli Stati Uniti, tenendo conto della sovranità di ogni paese".

Sheinbaum ha inoltre detto che il Messico ha accolto 4.094 migranti espulsi dagli Stati Uniti la scorsa settimana, precisando che non vi è stato alcun aumento "sostanziale" rispetto a quelli ricevuti dal suo paese prima dell'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, lo scorso 20 gennaio.

"Fino ad ora non c'è stato un incremento sostanziale, ci sono stati giorni in cui è diminuito con l'entrata del presidente Trump, ma se lo prendiamo per settimana, è un numero che in altre occasioni ha avuto il nostro paese", informa il sito messicano Milenio.

Secondo Reuters, che la scorsa settimana aveva denunciato il respingimento di un volo di migranti espulsi dagli Usa da parte del Messico, i commenti di Sheinbaum rappresentano "un capovolgimento rispetto all'opposizione passata della sua amministrazione nell'accettare migranti da altri paesi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA