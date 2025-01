La Bolivia preoccupata per la recinzione sul confine argentino

Il governo boliviano ha espresso la sua "preoccupazione" per il piano annunciato dell'Argentina di installare una rete metallica lunga 200 metri al confine tra i due Paesi.

In una nota, il ministero degli Esteri evidenzia che "le questioni di confine dovrebbero essere affrontate attraverso meccanismi di dialogo bilaterale istituiti tra gli Stati per trovare soluzioni coordinate ai problemi comuni. Qualsiasi misura unilaterale potrebbe compromettere il buon vicinato e la coesistenza pacifica tra nazioni sorelle".

"La Bolivia continuerà a sostenere il dialogo costruttivo come mezzo per risolvere questioni di interesse comune e richiederà informazioni su questo tema attraverso i canali diplomatici, al fine di adottare le misure appropriate", conclude.

Ad annunciare la costruzione della barriera - dal terminal degli autobus ai posti di blocco del porto di Chalanas - erano state le autorità del municipio di Aguas Blancas, secondo cui la recinzione impedirebbe a viaggiatori e migranti provenienti dalla Bolivia in autobus di spostarsi a sud del Terminal costringendoli a camminare lungo il perimetro della recinzione verso gli uffici dell'immigrazione del porto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA