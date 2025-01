Il Perù aiuterà i concittadini deportati dagli Usa a reinserirsi

Il governo del Perù ha annunciato che offrirà "tutte le agevolazioni" per favorire il reinserimento nel Paese dei concittadini che saranno deportati dagli Stati Uniti nell'ambito della campagna anti-migranti irregolari lanciata dell'amministrazione di Donald Trump per accelerarne l'espulsione. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Elmer Schialer secondo cui "i peruviani che torneranno in questa situazione" otterranno anche assistenza medica e orientamento per ricollocarsi nel mercato del lavoro. Il piano sarà elaborato dal governo coinvolgendo vari ministeri che lavoreranno in maniera congiunta.

Secondo i numeri ufficiali delle autorità di Lima almeno un milione di peruviani vive negli Stati Uniti, di questi almeno 300mila in condizione irregolare.



