Gli Usa nominano un nuovo diplomatico per negoziare con Caracas

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la nomina del diplomatico di carriera Michael Barkin a nuovo incaricato d'affari per il Venezuela presso l'ambasciata di Washington a Bogotà, in Colombia.

Barkin, originario della Florida, sostituisce Francisco Palmieri, fino a una settimana fa ambasciatore degli Stati Uniti in Colombia e responsabile delle relazioni con il Venezuela durante l'amministrazione di Joe Biden.

Con una carriera di oltre 30 anni, prima di questa nomina Barkin è stato consigliere di politica estera del Comando strategico degli Stati Uniti, rappresentante sostituto per gli Affari politici speciali presso la Missione degli Stati Uniti all'Onu a New York e nel curriculum ha ricoperto vari incarichi diplomatici e consolari in Canada, El Salvador, Messico, Paesi Bassi, Honduras, Uruguay, Kosovo e Bulgaria.

Laureato in lettere e filosofia alla Emory University di Atlanta, con un master in politiche pubbliche alla Princeton University, Barkin ha un dottorato in giurisprudenza ottenuto alla New York University School of Law.

Le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e il Venezuela sono sospese ufficialmente da oltre un lustro ma sono gestite da Bogotà per quanto concerne le questioni bilaterali tra Washington e Caracas.



