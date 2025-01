Colombia, aereo per riprendere i migranti espulsi dagli Usa

Il ministero degli Esteri della Colombia ha comunicato in una nota ufficiale che è decollato da Bogotá alla volta di San Diego, negli Stati Uniti, un volo dell'Aeronautica del paese sudamericano per trasportare i cittadini colombiani espulsi dall'amministrazione statunitense di Donald Trump ma mai atterrati l'altroieri notte, per ordine del presidente Gustavo Petro.

"Adempiendo all'impegno del presidente Gustavo Petro e in conformità con ciò che è stato annunciato ieri dal ministro degli Esteri Luis Gilberto Murillo; Il governo nazionale ha ordinato a un aereo dell'Aeronautica colombiana di portare 110 cittadini deportati dagli Stati Uniti a casa in conformità con i protocolli stabiliti per il degno ritorno e con la garanzia dei diritti ai cittadini che arrivano nei voli di espulsione", recita il comunicato ufficiale.

Nei prossimi giorni "un altro aereo partirà con lo stesso obiettivo", chiude il comunicato, riportato integralmente dal quotidiano colombiano El Tiempo.



