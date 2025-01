Brasiliani deportati dagli Usa in catene, Lula valuta risposte

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva incontrerà oggi il ministro degli Esteri Mauro Vieira per discutere le eventuali misure per rispondere alla contestata deportazione di 88 migranti brasiliani irregolari dagli Stati Uniti, rimpatriati ;;ammanettati e incatenati all'aeroporto di Manaus, in Amazzonia.

Il ministero degli Esteri ha già definito "inaccettabile" il trattamento riservato ai deportati e annunciato una richiesta di chiarimenti ufficiali, mentre la polizia federale ha avviato un'indagine per verificare le denunce di aggressioni e trattamenti degradanti sofferti dai brasiliani mentre erano in custodia statunitense.

In una nota la presidenza brasiliana ha affermato che "l'uso indiscriminato" di manette e catene "viola i termini dell'accordo di rimpatrio" firmato dal presidente Michel Temer nel 2018 che "prevede un trattamento degno, rispettoso e umano per i rimpatriati".

Il caso potrebbe dare origine al primo attrito diplomatico con il governo del presidente repubblicano Donald Trump.



