Brasile, la leader mondiale della carne Jbs scommette sulle uova

Mantiqueira Brasil, che con circa 4 miliardi di uova all'anno è il più grande produttore in Sud America, e JBS, la multinazionale brasiliana che è la maggiore impresa di trasformazione di carne al mondo, hanno annunciato la nascita di una nuova società in cui le due parti detengono il 50% di proprietà. Lo rende noto Forbes Brasil, precisando che l'operazione societaria, annunciata oggi, prevede che il valore dell'investimento sia definito secondo regole comuni a questo tipo di business, sulla base di un Enterprise Value (valore aziendale) per il 100% di Mantiqueira pari a 306 milioni di euro (1,9 miliardi di reais).

"Questo investimento è in linea con la nostra strategia a lungo termine, che prevede la diversificazione del portafoglio con nuovi segmenti proteici e investimento del marchio aggiunto", ha detto Gilberto Tomazoni, Ceo di JBS Global, che aggiunge anche le uova, nel portafoglio della multinazionale verde-oro che, oltre ai bovini, opera già nei settori di polli, suini, salmoni e proteine alternative a base vegetale e coltivata. "Quando entriamo in una nuova proteina, lo facciamo per diventare i numero 1 o i numeri 2 del mondo", ha detto Tomazoni secondo Brazil Journal.

Per Leandro Pinto, il fondatore di Mantiqueira che rimane il presidente dell'azienda, la società è un movimento naturale e strategico: "Siamo preparati. Siamo leader in Brasile e questa unione con JBS è una pietra miliare nella nostra pianificazione strategica che ha sempre cercato l'entrata in nuovi mercati".





