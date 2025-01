Petro, 'qui gli aerei Usa con i nostri migranti non entrano'

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha detto che non accoglierà i colombiani espulsi dagli Stati Uniti.

"Gli Stati Uniti non possono trattare come delinquenti i migranti colombiani", ha scritto poco fa sul suo account ufficiale di X, aggiungendo che non autorizza "l'ingresso nel nostro territorio di aerei nordamericani con migranti colombiani. Gli Stati Uniti devono stabilire un protocollo per il trattamento dignitoso dei migranti prima che noi li accogliamo".

Petro chiede un protocollo che garantisca il rispetto dei diritti umani prima di accettare il rimpatrio di cittadini colombiani in un contesto di inasprimento delle politiche di immigrazione negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump ha adottato misure severe contro l'immigrazione irregolare, inclusa l'espulsione delle persone detenute al confine con il Messico.

Da quando ha assunto la presidenza il 20 gennaio scorso, Trump ha firmato una serie di decreti che, secondo la Cnn, "darebbero all'Agenzia statunitense per l'immigrazione e controllo dei confini più libertà di svolgere azioni di controllo in aree sensibili".



