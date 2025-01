L'Argentina userà 1,7 miliardi della Banca Mondiale per i poveri

L'Argentina ha chiesto alla Banca Mondiale di cancellare 9 progetti di infrastrutture per un importo totale di 1,7 miliardi di dollari con l'obiettivo di "avviare il processo di ristrutturazione del portafoglio e allinearlo alle priorità strategiche" dell'Argentina.

La Banca Mondiale ha accolto la richiesta dell'Argentina e i suoi dirigenti sono già in conversazioni con Buenos Aires per stabilire nuove priorità, tra cui il programma Promuovere Occupazione, riporta il quotidiano Clarín.

Le nuove priorità per applicare il finanziamento internazionale saranno, oltre all'occupazione, l'istruzione e la protezione sociale con i trasferimenti diretti ai più poveri.

Il 23 dicembre del 2024, il segretario delle Finanze argentino, Pablo Quirno, aveva inviato a Marianne Fay, la direttrice in Argentina, Uruguay e Paraguay della Banca Mondiale, e alla responsabile dell'istituzione per le operazioni nel paese sudamericano, la richiesta ufficiale per ristrutturare il portafoglio di finanziamento.



