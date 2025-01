Il governo Lula condanna l'espulsione dagli Usa di 88 brasiliani

Il Brasile chiederà spiegazioni al governo di Donald Trump per quella che il ministero degli Affari Esteri verde-oro, l'Itamaraty ha definito in un comunicato ufficiale una "violazione dei diritti fondamentali" di 88 migranti irregolari brasiliani espulsi dagli Stati Uniti e ammanettati durante il volo atterrato l'altroieri notte a Manaus, la capitale dello stato dell'Amazonas.

"Sarà presentata una richiesta di spiegazioni al governo Usa sul trattamento degradante riservato ai passeggeri del volo", ha detto il ministero degli Esteri brasiliano su X.

L'aereo era destinato a Belo Horizonte, la capitale dello stato del Minas Gerais ma, dopo l'atterraggio a Manaus per rifornire ha avuto problemi all'aria condizionata, causando un principio di sommossa, riporta Cnn Brasile alcuni passeggeri hanno attivato la porta di emergenza, sono scesi e hanno inscenato una protesta camminando su un'ala dell'aereo.

Il ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza del Brasile, Ricardo Lewandowski, ha criticato l'uso delle manette, una "mancanza di rispetto per i diritti fondamentali dei cittadini brasiliani", decretando che un aereo dell'areonautica militare verde-oro trasportasse gli espulsi a Belo Horizonte dove, una volta arrivati, alcuni hanno denunciato di essere stati trattati con violenza dagli agenti statunitensi.

Quello dell'altroieri è il primo volo di espulsione di brasiliani dagli Usa sotto l'amministrazione Trump ma il 33esimo da quando Lula è presidente del paese sudamericano.

Nei 32 voli con Biden alla presidenza sono stati infatti già espulsi 3.660 brasiliani, "tutti ammanettati durante il volo a bordo" riporta Poder360.



