Caritas Venezuela denuncia il dramma degli scontri in Colombia

La Caritas del Venezuela prevede, nel suo ultimo rapporto sulla situazione del conflitto armato nella regione di Catatumbo, nel nord-est del dipartimento colombiano di Norte de Santander, che "il numero di decessi e feriti in Colombia e il numero di sfollati in Venezuela aumenterà".

"Una parte della popolazione colpita che è sfollata nel comune di Jesús María Semprún (nello stato di Zulia, in Venezuela, dove era andato ad accoglierli 4 giorni fa il ministro dell'Interno, Diosdado Cabello) sono venezuelani provenienti da diverse aree della Colombia, che risiedevano da diversi anni e lavoravano a Tibú e La Gabarra (due comuni) del dipartimento di Norte de Santander. Altri sono colombiani che, sentendo la necessità di protezione, hanno attraversato il confine", si legge nel rapporto dell'organizzazione per la promozione e l'assistenza della Chiesa cattolica, pubblicato da Infobae.

"Si prevede che il numero di decessi e feriti in Colombia e il numero di sfollati in Venezuela aumenterà, e che (il trend) iniziato come un 'gocciolamento', aumenterà rapidamente e porterà altri bisogni come l'assistenza di molti rimpatriati che stanno arrivando".

Nell'analisi preliminare della situazione, Caritas Venezuela sottolinea che "l'arrivo degli sfollati sta generando una crisi umanitaria con una carenza di cibo, medicinali e altri servizi di base" nella regione del bacino del lago di Maracaibo.



