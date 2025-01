Sos nitazeni in Brasile, oppioide sintetico peggio del fentanyl

Il Brasile ha registrato negli ultimi mesi un forte aumento del numero di sequestri di nitazeni, un gruppo di oppioidi sintetici molto più potenti del fentanyl.

Per questo ieri il ministero di Giustizia e Pubblica Sicurezza ha presentato un rapporto sui pericoli, enormi, per chi assume questo gruppo di sostanze psicoattive appartenenti alla categoria degli oppioidi sintetici, comparsi sul mercato globale delle droghe illecite nel 2019, riporta Cnn Brasil.

Lo studio è stato preparato da governo del Brasile in collaborazione con le Nazioni Unite attraverso l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, l'Unodc ed il Programma di sviluppo dell'Onu, l'Undp.

Tra luglio 2022 e aprile 2023, 133 dei 140 campioni di oppioidi sequestrati dalla Polizia civile dello stato di San Paolo contenevano nitazeni, nel 98,5% dei casi mischiati con erbe, indicando che il consumo attraverso il fumo è il più frequente e che gli utenti consumano nitazeni involontariamente, pensando di fumare cannabinoidi.

Dal rapporto si evidenzia che i nitazeni sono già presenti in tre stati brasiliani, Minas Gerais, San Paolo e Santa Catarina, e che la loro potenza può essere migliaia di volte superiore a quella della morfina, aumentando esponenzialmente i rischi di overdose per arresto cardiorespiratorio oltre che la dipendenza.



