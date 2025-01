L'Osa offre la sua mediazione per fermare la guerra in Colombia

Mentre la Colombia è sconvolta dal violento confronto tra l'Esercito di liberazione nazionale, l'Eln, ed altri gruppi guerriglieri armati nella regione del Catatumbo, al confine con il Venezuela e dove si produce il 15% della cocaina del Paese, la Missione di sostegno alla processo di pace colombiano dell'Organizzazione degli Stati Americani ha lanciato un appello, offrendo la sua mediazione.

"Il Segretariato Generale dell'Osa (guidato dall'ex ministro degli Esteri di "Pepe" Mujica, l'uruguaiano Luis Almagro) ritiene urgente che i gruppi armati pongano immediatamente fine alla violenza contro le comunità e dimostrino il loro impegno per la pace attraverso azioni concrete", ha detto l'argentino Roberto Menéndez, capo della Missione in un video pubblicato su X.

"I ragazzi, le ragazze, gli adolescenti, i leader sociali, i firmatari della pace e le comunità indigene Barí e Yukpa (due popoli che vivono al confine tra Colombia e Venezuela) sono alcune delle popolazioni più colpite da questa violenza ingiustificabile", ha aggiunto Menéndez, sottolineando che l'Osa si è offerta di collaborare nella mediazione per superare la tragedia umanitaria che ha già causato circa 40mila sfollati e un centinaio di morti.

"Fin dall'inizio della crisi, (la Missione dell'Osa) ha messo le sue capacità a disposizione delle autorità colombiane e delle comunità del Catatumbo per facilitare il coordinamento tra le istituzioni che accelererà la prevenzione, la protezione e la cura delle vittime, nonché il superamento di questa emergenza umanitaria", ha concluso Menéndez.



