Litio boliviano, bloccati 2 contratti con aziende cinesi e russe

Due contratti per lo sfruttamento del litio con le società Uranium One, dalla Russia, e Hong Kong CBS, dalla Cina, sono stati respinti dalla Commissione per l'Economia del Parlamento della Bolivia perché privi della documentazione.

Il governo del presidente Luis Arce aveva chiesto giovedì l'approvazione urgente dei due contratti, ma non ha incluso gli allegati che contengono gli importi né le commissioni che dovranno pagare le parti, riporta il quotidiano El Periodico de Bolivia.

Il contratto con la Hong Kong CBS prevede l'avvio di due complessi industriali con tecnologia di estrazione diretta del litio nel Salar de Uyuni, nel sud-ovest della Bolivia.

"L'investimento totale che la (Hong Kong) CBS impegna in Bolivia è di 1,03 miliardi di dollari per la produzione e l'industrializzazione del litio qui", aveva dichiarato il presidente Luis Arce lo scorso novembre, annunciando l'accordo.

Il contratto con Uranium One ammonta invece a 970 milioni di dollari per la costruzione di un impianto che produrrebbe 14mila tonnellate di carbonato di litio all'anno.

La Bolivia ha una delle riserve di litio più grandi al mondo, stimata in circa 23 milioni di tonnellate secondo gli studi statali.



