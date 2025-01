Il Brasile vieta la scansione dell'iride in cambio di soldi

Da oggi World, il progetto che tra i fondatori ha anche Sam Altman (il creatore di ChatGPT) e che in cambio della scannerizzazione dell'iride paga le persone in criptovalute, non potrà più dare soldi in Brasile.

Sino a ieri, secondo il sito verde-oro G1, mezzo milione di brasiliani avevano ceduto l'impronta digitale della loro iride guadagnando in cambio l'equivalente di 96,7 euro, ovvero 600 reais in criptovalute, per lo meno al cambio di ieri.

Dopo la decisione dell'Agenzia brasiliana per la protezione dei dati, tuttavia, World non potrà più pagare nessun brasiliano in quanto, come spiega lo stesso ente per la privacy brasiliano "potrebbe interferire con la libera espressione della volontà dei singoli", un'ingerenza che può verificarsi "soprattutto nei casi in cui la potenziale vulnerabilità e la mancanza di condizioni finanziarie rendono ancora maggiore il peso del pagamento offerto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA