Ecuador: ex presidente Correa, se vincerò riconoscerò Maduro

L'ex presidente dell'Ecuador Rafael Correa ha dichiarato che, in caso di vittoria del suo partito, il Movimento Rivoluzione Cittadina, il prossimo governo del suo Paese riconoscerà Nicolás Maduro come il legittimo presidente del Venezuela.

In Ecuador si vota il prossimo 9 febbraio, sia per le presidenziali che per rinnovare il Parlamento. La candidata appoggiata da Correa, Luisa González, ha evitato di pronunciarsi sul tema venezuelano in una recente intervista alla Cnn.

Durante il programma Variety, riporta il sito all news Primicias, alla domanda se "González riconoscerà Nicolás Maduro come presidente della Venezuela", Correa ha invece risposto: "e perché non lo riconosceremo, perché i gringos (ovvero, l'opposizione venezuelana) non hanno vinto?" Dopo aver sostenuto che non ci sono prove di frode elettorale in Venezuela alle presidenziali del 28 luglio scorso, l'ex presidente dell'Ecuador ha più volte ripetuto, "perché non devo riconoscere Maduro?".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA