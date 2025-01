Trump parla di immigrazione illegale col leader di El Salvador

Il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto una conversazione telefonica con il suo omologo salvadoregno, Nayib Bukele: lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

"il presidente Donald J. Trump ha parlato telefonicamente con il presidente della Repubblica di El Salvador, Nayib Bukele. I due leader hanno discusso della possibilità di collaborare per fermare l'immigrazione illegale e reprimere le bande transnazionali come il Tren de Aragua. Il presidente Trump ha anche elogiato la leadership del presidente Bukele nella regione e l'esempio che dà alle altre nazioni dell'emisfero occidentale", si legge nel testo diffuso da Washington.

Sebbene quella con Bukele sia la prima conversazione con un leader straniero resa ufficiale, da quando Trump ha prestato giuramento come presidente, la sua prima chiamata, mercoledì, è stata riservata al principe ereditario saudita Mohamed bin Salman.



