Tentarono di rapire l'ex giudice Moro, 8 condannati in Brasile

In Brasile, otto membri del Primeiro comando da capital (Pcc), la maggiore organizzazione criminale del Paese sudamericano, sono stati condannati per aver pianificato il rapimento del senatore Sergio Moro, giudice responsabile tra il 2014 e il 2018 dell'inchiesta 'Lava Jato', la Mani Pulite verdeoro.

Il Tribunale federale del Paraná ha concluso che la gang dedita al narcotraffico intendeva vendicarsi di Moro per le sue azioni contro la criminalità organizzata mentre ricopriva la carica di ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza tra il 2019 e il 2020, durante il governo dell'ex presidente Jair Bolsonaro.

La sentenza, lunga 241 pagine, è stata emessa dalla giudice Sandra Regina Soares, della IX Sezione federale di Curitiba.

Moro si è detto soddisfatto della decisione, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori accertamenti.

"Nella sentenza si dice chiaramente che si trattava di una ritorsione contro il lavoro che ho svolto come ministro della Giustizia contro la criminalità organizzata", ha dichiarato il senatore. "È necessario indagare su chi è il mandante, perché le persone condannate sono meri esecutori di ordini", ha concluso Moro.



