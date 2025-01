In Cile il record mondiale di balene morte per urti con le navi

Il Cile è il Paese con il più alto tasso di mortalità delle balene al mondo causato dalle collisioni con le navi. Il triste primato è stato confermato da uno studio della rivista Marine Policy, che rivela che tra il 2013 e il 2023 ci sono stati almeno cinque decessi all'anno per questa ragione. Gli incidenti più frequenti si verificano nelle regioni centrali del Paese, Valparaíso e Coquimbo, seguite da Atacama e Antofagasta (nord) e Los Lagos, Aysén e Magallanes (sud), tutte zone portuali.

"Non avremmo mai immaginato che il Cile potesse essere il Paese con il più alto tasso di collisioni con i cetacei nell'ultimo decennio. Vedere questi enormi animali morti abbandonati sulle spiagge è terribile", afferma Frederick Toro, docente dell'Università di Santo Tomás e autore principale della ricerca. "Arrivano (sulla costa) con lividi, tagli procurati dalle eliche ed emorragie interne. È devastante", ha aggiunto l'esperto.

Lo studio è stato condotto utilizzando i dati sugli spiaggiamenti mortali dal 1972 al 2023 e quelli del traffico navale. Dei 226 spiaggiamenti registrati sulle coste cilene, in 63 casi (28%) la causa della morte non naturale corrisponde alla collisione con navi.



