Il Venezuela deve pagare 8,7 miliardi alla ConocoPhillips

Il Venezuela dovrà pagare un risarcimento di 8,7 miliardi di dollari alla ConocoPhillips, dopo che il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti della Banca mondiale (Icsid o Ciadi, a seconda che si usi l'acronimo inglese o spagnolo) ha respinto il ricorso di Caracas, ratificando la sentenza del 2019 a favore della società petrolifera statunitense.

Lo ha reso noto poco fa Bloomberg. La decisione conferma l'illegittimità delle confische dei beni di ConocoPhillips effettuate dall'ex presidente del Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías (1999-2013) nel 2007.

L'Icsid ha ordinato mercoledì scorso al Venezuela di risarcire la ConocoPhillips per le perdite derivate da tali espropriazioni, mentre la società petrolifera ha espresso "soddisfazione per la risoluzione che riafferma il principio secondo cui i governi non possono appropriarsi degli investimenti privati ;;senza offrire un compenso adeguato", riporta Bloomberg.



