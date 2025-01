Bolsonaro, 'la grazia data da Trump serva da esempio al Brasile'

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha affermato che la grazia concessa da Donald Trump ai condannati per l'assalto al Campidoglio di Washington nel 2021 potrebbe servire da esempio per un'amnistia in favore dei brasiliani condannati per l'invasione delle sedi istituzionali avvenuta nel 2023 a Brasilia.

"Molte cose accadute lì sono simili qui (in Brasile)", ha detto l'ex leader di destra alla Cnn. "C'è un parallelismo tra ciò che abbiamo qui e il Campidoglio", ha aggiunto. "Spero che non ci sarà bisogno di un presidente di destra per fare questo (un'amnistia), che il Congresso risolva questo problema ora", ha continuato Bolsonaro.

Appena insediato alla Presidenza degli Stati Uniti, Trump ha concesso la grazia presidenziale a circa 1.500 persone coinvolte nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, con il quale avrebbero cercato di impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni. In Brasile, la Corte suprema ha condannato quasi 400 persone per l'attacco alla sede dei tre poteri a Brasilia, avvenuto l'8 gennaio 2023, presumibilmente per sabotare l'insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva dopo la sconfitta di Bolsonaro.



