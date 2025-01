Argentina, 'lo Stato non dovrebbe promuovere l'omosessualità'

"Lo Stato non dovrebbe promuovere l'omosessualità": lo ha detto Guillermo Francos, capo dello staff del presidente argentino Javier Milei, scatenando un'ondata di critiche e forti ripercussioni sui media e sui social.

"Fare campagne per promuoverla (l'omosessualità) crea confusione, soprattutto tra i giovani", ha detto Francos in un'intervista trasmessa su Radio con Vos. "Lasciate che ognuno viva come vuole, un'altra cosa è la promozione di queste situazioni in modo pubblico. Non ho nulla da obiettare alla decisione che ogni persona prende nella sua vita, ma non credo che lo Stato sia lì per promuovere questo tipo di cose", ha aggiunto, criticando anche le campagne di sensibilizzazione alla causa gay nelle scuole.

Le dichiarazioni di Francos fanno seguito a quelle di Milei, che dal Forum economico di Davos ha attaccato l'ideologia woke, l'agenda Lgbt e l'ideologia di genere.



