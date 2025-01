Zelensky, 'Lula non è più rilevante nei negoziati di pace'

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che l'omologo brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva non è più rilevante sulla scena internazionale nell'ambito dei negoziati per la fine del conflitto con la Russia.

"Penso che il Brasile abbia perso il treno. In passato ho parlato con Lula, ci siamo incontrati e gli ho chiesto di collaborare per porre fine alla guerra, ma ora non è più un player per noi e non lo sarà neanche per Trump", ha detto l'ucraino nel corso di un intervento al Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera.

Da quando è tornato alla presidenza a gennaio del 2023, Lula ha cercato di svolgere il ruolo di mediatore per porre fine al conflitto in Europa, senza tuttavia ottenere successo né significativo sostegno internazionale. Inoltre, l'aver sostenuto in diverse occasioni che per porre fine alla guerra l'Ucraina avrebbe dovuto cedere il territorio conquistato dalla Russia ha attirato le criticate di Zelensky, secondo cui "il Brasile sta dalla parte dell'aggressore".



