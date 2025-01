Venezuela: Gonzalez incontrerà i suoi sostenitori a Miami

Edmundo González, considerato dall'Occidente il ;;presidente eletto del Venezuela, incontrerà i suoi sostenitori sabato a Miami, uno dei bastioni della dissidenza venezuelana nel mondo: lo ha annunciato il Comando Venezuela, costola di Vente Venezuela, il partito della leader dell'opposizione Maria Corina Machado.

"Miami urlerà #GloriaBravoPueblo e accoglierà il presidente del Venezuela, Edmundo González Urrutia", ha postato sui social l'organizzazione, che mantiene il suo attivismo clandestino nonostante la forte persecuzione da parte del 'chavismo' al potere.

González - definito "il legittimo presidente del Venezuela" anche dal neo segretario di Stato americano, Marco Rubio - ha ottenuto asilo in Spagna e da lì porta avanti la strategia di opposizione internazionale che lo ha condotto a visitare finora diversi Paesi in Europa e in America Latina.



