Turismo sospeso a Lagoa Azul, nota come i 'Caraibi brasiliani'

Il Tribunale federale di Alagoas, nel nord-est del Brasile, ha ordinato la sospensione delle attività turistiche a Lagoa Azul, situata nella riserva marina di Maragogi e nota come ì 'Caraibi brasiliani'. Il provvedimento risponde a un'azione del pubblico ministero federale, che aveva messo in discussione la legalità di un decreto comunale del 2022 con cui venivano consentite visite ed escursioni nelle acque cristalline del luogo. Secondo la Procura, il decreto viola gli standard ambientali federali, mettendo a rischio la biodiversità, in particolare le barriere coralline.

Il provvedimento comunale autorizzava le visite di un massimo di tre catamarani e 40 motoscafi al giorno, oltre ai servizi di immersioni e fotografia. In una nota, l'amministrazione di Maragogi ha affermato che presenterà ricorso contro la decisione, poiché i regolamenti comunali sono stati redatti "sulla base della legislazione, cercando di conciliare lo sviluppo sostenibile della regione con la tutela dell'ambiente".

La regione ospita la 'Costa dos Corais', la più grande unità di conservazione marina del Brasile. Qui si trovano specie in via di estinzione come il lamantino e le tartarughe marine.





