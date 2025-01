Transizione energetica in Brasile, Lula promulga la legge quadro

Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha promulgato (ponendo il veto su tre articoli) la legge quadro che istituisce il Programma di accelerazione della transizione energetica (Paten), iniziativa del governo che prevede finanziamenti e sgravi fiscali in cambio della sostituzione dei combustibili fossili con le energie rinnovabili.

A Davos, dove rappresenta il Brasile al World Economic Forum, il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira ha sottolineato l'importanza della nuova legge per promuovere gli impegni di decarbonizzazione assunti dal Brasile. "Il Paten conferma l'impegno del nostro Paese come leader globale nella transizione energetica, portando innovazione e semplificando l'accesso ai finanziamenti per progetti energetici a basse emissioni di carbonio", ha commentato.

La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) sarà responsabile della gestione del Fondo verde, le cui risorse saranno destinate - dietro la presentazione di progetti specifici - a stati e municipi.

Il Paten favorirà lo sviluppo di combustibili sostenibili, il recupero energetico dei rifiuti, la modernizzazione delle infrastrutture di produzione e trasmissione dell'energia e la transizione da fonti inquinanti ad alternative rinnovabili. Il programma favorisce anche la crescita dell'energia nucleare, considerata a basse emissioni inquinanti.



